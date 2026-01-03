1.朝いちばんの「ごはんタイム」

猫が朝起きて向かう先は、餌場です。猫は体内時計がとても正確なので、朝になると自然とお腹が空き、飼い主に食事を催促します。これは空腹だけが理由ではなく、「朝＝ごはん」という習慣が強く結びついているためです。

また、飼い主さんの事情で日中は「置き餌」という場合でも、夜から朝にかけてはごはんは出ていないはず。朝いちばんにご飯をおねだりしに行くのがルーティーンになるでしょう。

なお、もし決まった時間に餌をあげたかったり、早朝の催促が困る場合は、タイマー式給餌器を使う方法もありますよ。

2.毛づくろい

朝の毛づくろいは、猫にとってとても大切なルーティンです。目が覚めて体を起こす意味だけでなく、体温を整えたり、被毛を清潔にしたりと多くの役割を担っています。

また毛づくろいには気持ちを落ち着かせる効果もあるので、ストレスのリセットにもつながります。飼い主から見れば何気ない行動ですが、猫にとっては「今日も一日がはじまるぞ」というスイッチなのです。

ただし、過度に舐めすぎる様子が続く場合は、皮膚のトラブルやストレスのサインのこともあるため、毎朝グルーミングの様子をなんとなく記憶しておくと、変化に気づくことができますよ。

3.トイレ

朝のトイレも大切な習慣です。猫も人間と同じで、睡眠中にためていた尿を出して体をスッキリさせます。

また、朝のトイレは排泄物の量や形が分かりやすく、健康チェックに最適。においや色、回数、ふんばり方など、いつもと違う様子が見られたら、体調変化のサインの可能性もあるため、軽く確認する習慣をつけておくと安心です。

4.パトロールや軽い運動

猫は朝の光を浴びると活動的になるので、家の中や外の様子をチェックする習性があります。窓辺に座って鳥や車の音に耳を澄ませたり、部屋の中を歩いて安全を確認したり。自宅とはいえ、縄張り意識からくる「パトロール」が欠かせないのです。

また少し走ったり、ひとり遊びをしたり、軽い運動を挟むこともあります。体を動かすことで代謝も上がり、1日の調子を整える助けにもなるからです。

ただし、シニア世代やおとなしい性格の猫ですと、パトロールを運動と兼ねることもあるので、もし運動量が少ない猫には、朝の5分だけでも遊んであげると良い刺激になるでしょう。

5.甘えタイム

夜の間は飼い主さんが寝ているため、朝になって動き出すと、甘えはじめる猫は多くいます。腕に顔をこすりつけたり膝に乗ったり、隣にゴロンと寝転んだりするでしょう。

なお、猫がスリスリする行動は、飼い主さんに自分の匂いを体につけるマーキングの意味もあります。特に、寝室が別の猫にとって、安心材料となるようです。忙しい朝でも、数分だけでも優しく撫でてあげることで猫の満足度が変わりますよ。

ただし、甘えが強すぎて離れると鳴いてしまう猫もいるので、たまには留守番訓練を取り入れるのも大切。お互いに過ごしやすくなりますよ。

まとめ

猫が毎朝欠かさず行うルーティンには、どれもきちんとした理由があります。ごはんや毛づくろい、排泄やパトロールなど、すべて猫が安心して1日を始めるための大切な準備です。

よく、猫は場所の変化を嫌うとされていますが、実は生活リズムも一定の方が心穏やかに過ごせるといいます。

毎日のルーティンが健康維持にもつながるので、飼い主さんはそれぞれのルーティンをそっと見守りながら、必要なときだけサポートしてあげるとよいでしょう。