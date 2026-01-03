小顔 & 若見え！？【40・50代】切って褒められちゃう♡「大人ネオウルフ」

軽さのあるレイヤーが特徴のネオウルフは、従来のウルフほどエッジを効かせず、女性らしい柔らかさが残るヘアスタイルです。長さやレイヤーの入れ方によって自然な動きが生まれるので、スタイリングで表情を出しやすいのも魅力。今回は「Euphoria」@t.ikeda214さんのInstagram投稿から、大人世代になじみ、小顔や若見えも狙えそうなネオウルフをご紹介します。

ナチュラルブラウンの大人ネオウルフ

従来のウルフよりレイヤーを控えめに入れ、柔らかなシルエットに仕上げたネオウルフ。ほどよいくびれと動きがありつつエッジは控え目なので、大人でも挑戦しやすい印象です。ひし形に作りこまれた美しいシルエットで、小顔見えも狙えそう。外ハネの軽さもプラスされ、抜け感のあるおしゃれな雰囲気が漂います。

オリーブベージュ × 襟足長めのネオウルフ

オリーブベージュを合わせた艶やかなネオウルフ。襟足は長めに残しつつ、首に沿うようにフィットさせてから自然に外へ流れるように整えています。ストレートタッチでも動きが出やすく、巻くとさらにニュアンスが変わりそう。アレンジ幅が広く、気分やファッションに合わせて雰囲気を変えられるのも、嬉しいポイントです。

シアーグレージュで作る洗練ネオウルフ

落ち着いたトーンのシアーグレージュがベースのネオウルフ。暗髪ですが赤みを抑え、ほんのりくすませることで柔らかさが出ています。襟足はくるっと外へ遊ばせていて、ナチュラルな中にも表情をプラス。大人らしい品とほどよい遊び心を兼ね備えたたスタイルです。

明るめシア―グレージュの柔らかネオウルフ

先ほどより少しトーンアップした、シアーグレージュのネオウルフ。ウエイト位置をほんのり上げることで毛束がふわっと動き、フェイスラインが軽く透けるような抜け感が生まれています。柔らかな質感と立体感が相まって、顔まわりがすっきり見えるところもポイント。大人らしい上品さとカジュアルさのバランスが心地よい仕上がりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里