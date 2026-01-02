新春を祝う賀正ぴよりんで

晴れやかスイーツタイム

名古屋の名物スイーツ「ぴよりん」新春限定の特別バージョン「賀正ぴよりん」 が1月4日(日)までの期間限定で登場。

毎年人気の「賀正ぴよりん」は新年の幕開けを華やかに彩るご褒美スイーツです。

この記事では、その魅力を紹介します。

お正月だけの特別仕様

～1/4の期間限定なのでお見逃しなく

「賀正ぴよりん」は大人気のひよこ型スイーツ「ぴよりん」の 新春限定バージョン。

定番のふんわり食感プリンに、甘酸っぱいいちごジュレ を合わせて、優しい甘さのホワイトチョコババロアで包んだ一品です。

またお祝いにふさわしい紅白カラーの羽とトサカが目を引き、胸元には干支の「午(うま)」をモチーフにしたチョコレートが飾られているのが特徴です。

見た目にも縁起の良さが伝わり、SNS映えするデザインにもなっています

名古屋コーチン卵のコクが決め手

「ぴよりん」シリーズは、名古屋が誇るブランド卵 名古屋コーチン を使ったプリンが核。

濃厚でコクのあるプリンと、ふんわり軽いババロアの絶妙なハーモニーは、地元民にも長く愛されています。

新春の「賀正ぴよりん」でも、この味わいはしっかりキープされています。

甘すぎず、素材の旨みが引き立つスイーツとして、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

店舗情報

「賀正ぴよりん」は550円。2026年のお正月1月4日(日)までの限定販売です。

販売時間は9時～／12時～／15時～ ／18時～で、一日中満遍なくチャンスがあります。販売場所は以下の2ヶ所です。

●ぴよりんshop

JR名古屋駅構内名古屋うまいもん通り広小路口

営業時間9:00～20:00

●ぴよりんshop アトリエ店

春日井市松新町

営業時間13:00～19:00

お正月のおでかけに合わせてチェックを。

ぴよりんとは？

名古屋名物スイーツの魅力

そもそも「ぴよりん」とは、名古屋を代表する新名物スイーツ。

名古屋コーチン卵を使った濃厚プリンを、バニラ香るババロアで包み、粉末状スポンジでふわっと「ひよこ」の形に仕上げた、かわいらしい生スイーツです。

見た目の愛らしさと味のバランスのよさから、地元の手土産や観光客のおみやげとしても人気です。

また定番以外にも季節限定商品やコラボ企画が次々登場しており、今年は年末～お正月にかけてさまざまな限定ぴよりんが話題になっていました(クリスマスver.やお正月限定版クッキー缶など)。

ナゴヤドット読者に

お勧めポイント！

「賀正ぴよりん」は年始の挨拶ギフトにも最適な一品。

コンパクトでかわいく価格も手頃な550円なので親戚や友人への小さな贈り物にも使えますし、家族とのお正月ティータイムにもぴったりです。

また「ぴよりんshop」では、定番のぴよりんや関連グッズも扱っているので、年始のショッピングのついでに立ち寄るのも楽しいですね。

まとめ

今年のお正月は、名古屋発の旬スイーツ「賀正ぴよりん」で可愛く、ちょっと贅沢な新年を。晴れやかなひとときを迎えましょう。

1月4日(日)までの限定発売なので見逃さないでください。