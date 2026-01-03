「残っているのはクズばかり」セクハラ隠蔽、顧客を“すっぽかす”管理職　「将来性はない」と見限った女性

組織としての体をなさなくなった職場では、まともな感覚を持つ人ほど早く去っていくものだ。東京都の50代女性（事務・管理／年収500万円）は、かつて働いていた医療法人について投稿を寄せた。

再雇用者がメインで回っていた現場だったが、ある時、世代交代のために人を採用した。ところが、いつになっても具体的な引き継ぎが行われない。

「結局、再雇用者の自主的な退職を待つということらしく、組織として機能していない」

と女性は振り返る。さらに、コンプライアンス意識の低さも致命的だった。（文：天音琴葉）

上司が「情報共有は必要ない」と公言

セクハラをした社員に適正な処罰をしないまま、「関連法人」に異動させたこともあったという。

「そのような事実はなかったこととして扱い、在籍させ続ける」

セクハラの事実はもみ消されたのだった。管理職の質の低さも目を疑うレベルだったようだ。

上司が「情報共有は必要ない」と公言し、その日の気分で業務の方向性が変わることは日常茶飯事。クライアントへの訪問を忘れたり、すっぽかしたりするような管理職が野放しにされていたという。

「『うまみ』を享受している人間は辞めない」

仕事の進め方も属人化しており、共通のルールを作ろうとしても理解されない。そのような環境では、真面目に働く者ほど馬鹿を見るかもしれない。

「言ったもん勝ち、やった者勝ちの組織で『うまみ』を享受している人間はいられるし、辞めない」と、女性は続けた。

一方で、こうした企業風土に違和感や危機感を持つ人は辞めていくものだ。離職者が多く、結果として「クズばかりが残っている」と、女性は断罪した。

他にも、誰も責任を取ろうとせず、所在が曖昧なことも多かったそう。「組織としての将来性や成長性が感じられず」という理由で、女性は2年で区切りをつけた。

従業員に対する不誠実な姿勢は、外部へのサービス品質にも直結しているのだろう。「このような組織は、運営している病院等もあまり評判は良くない」と投稿を結んだ。