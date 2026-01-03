新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

昨年末にアスクエジンバラで挑んだホープフルＳは３着でした。外枠でしたが、しっかりと出していき、位置を取り、ある程度は思い描いていた競馬ができました。最後の坂で止まったのは勝ちにいったぶんもあったでしょうか。この中間は密にコンタクトを取ることで、今できる範囲の中で体を動かせるようになりましたし、レースにも結びついたとは思います。とはいえ、まだまだ成長途上。大きな舞台を見据える来春へ一段、また一段と階段を上がりたい。

その昨年は４３勝。前年以上に勝たせていただきましたし、納得のいく騎乗だったレースも増えました。アスクエジンバラのように一頭とじっくり向き合い、大きな舞台へ挑むという経験もできました。今年もまずは昨年以上を、そして大きなレースでもしっかりと存在感を示せるような走りをしてきたい。

今週は金杯こそ騎乗がありませんが、一瞬の脚を生かせば中山は合いそうな招福Ｓ（日曜中山９Ｒ）のアスクデビューモアなどで初勝利を狙っていきます。（ＪＲＡ騎手）