中丸雄一＆ダイアン津田、“さらに売れる方法”考案 “ゴイゴイスー体操”誕生
中丸雄一が、3日放送の日本テレビ系『ニッポン人の頭の中』（後11：30〜深0：25）に出演する。
【番組カット】ゴイゴイスー！今日も全力な津田
新コーナー「ニッポン人の頭の中で見る！芸能人が今年さらに売れる方法」では、スタジオゲストの中丸とダイアン・津田篤宏についてのビッグデータを使い、今後さらに売れるために必要なことを分析していく。
さらなる人気獲得のヒントとして、10代から60代の中で、最も2人に興味を持っている世代を調査。その結果、津田と中丸は10代からの関心が最も高いということが判明する。
ダイアン津田に興味を持つ10代の検索データを見てみると、「顔の肉を落としたい」というワードが1位に。ここからまさかのダイアン津田のギャグ「ゴイゴイスー」を使ったエクササイズ方法が誕生する。津田が考案した「ゴイゴイスー体操」は、果たして10代の心をつかみ、今年大流行となるのか。
さらに、10代からの関心が高かった中丸は、10代が興味を持つワード「NISA（少額投資非課税制度）」と関連があることが判明。実は投資歴10年だという中丸は、これを機に“投資家タレント”に大変身を目指すのか。
