お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が1日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に出演。お笑いコンビ、カカロニ栗谷（36）の結婚発表について言及した。

栗谷は昨年12月30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」内で結婚を発表。証人には明石家さんまが選ばれ、昨年11月22日に婚姻届を提出したという。

話題は栗谷の結婚から派生し、栗谷の相方すがやへ。すがやが結婚し、子供も生まれたなどと報告してきたといい、小木は「ちゃんと俺に全部言って。で、何で俺に言うんだ？って言ったら、ご祝儀もらうんだって。それで栗谷もご祝儀目的で。報告って金じゃん」と切り出した。

矢作は「すげぇ大変だったけどな、俺。ご祝儀のお返し。俺、あれ反対派じゃん？ カタログギフト。全部その人に何がいいかなって考えて。だいたいもらった金額の3分の1を返すみたいなのあるじゃない。すごい、いただいちゃったから」と当時を振り返った。

矢作が「栗谷はさんまさんに証人になってもらったことでさんまさんからご祝儀もらったじゃん。さんまさんって確か、俺も報告して（ご祝儀）もらったけど、確か離婚したら返さなきゃいけないの」と語ると、小木は「倍返しって言ったかな？ 言われた、はっきりと。離婚した3倍返しやぞって」と続いた。