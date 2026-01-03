À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄàÀ»°èá¤Ê¤Áª¼êµ¯ÍÑÌÀ¸À¡¡¥È¥Î¥²¥ó¤âÎã³°¤Ê¤·¡Ö¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±àÀ»°è¤Ê¤áÍÑÊ¼¤òÅ°Äì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¸»ÅÄ¡¢³°ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥Á¡¼¥à¤ÎÍ··âÀèÈ¯ºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ï¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Ç91»î¹ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÂìß·²Æ±û¤¬46»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¡£ÆóÎÝ¤Ï59»î¹ç¤ÎÂìß·¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï³°ºê½¤ÂÁ¤¬ºÆ¤ÓÆóÎÝ¤Ë½¢¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢½ÅÍ×¤ÊÆóÍ·´Ö¤Ï¼ÂÀÓ¤¢¤ë2¿Í¤Èºòµ¨ÂæÆ¬¤·¤¿¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¥Áè¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³°ºê¤ÏÆóÎÝ¤«³°Ìî¡£¸»ÅÄ¤ÏÍ··â°ìËÜ¡×¤Èµ¯ÍÑÊý¿Ë¤òÏÃ¤¹¡£ÆâÌî¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®¤âÍÎÏ¸õÊä¡£Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë