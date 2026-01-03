「おっそいわぁ」「残り４分で出す意図がわからん」前回対戦でヒーローの日本代表MFが…まさかの91分投入に不満の声！「なんでスタメンで使おうと思わないんだ」
１月１日に開催されたプレミアリーグの第19節で、田中碧が所属するリーズが、遠藤航が故障離脱中のリバプールと敵地で対戦。スコアレスドローに持ち込み、勝点１を持ち帰っている。
ただ、昨年12月の前回対戦（３−３）で劇的な同点ゴールを挙げた田中はベンチスタート。しかも、投入されたのは91分で、プレータイムは５分弱だった。
出場すれば活躍する日本代表MFの起用法をファンも疑問視。SNS上では、次のような声があがった。
「おっそいわぁ」
「出番遅すぎ悲しい」
「残り４分で田中碧を出す意図がわからん」
「出すならせめて80分くらいから出せよアディショナルタイム出してもしょうがないだろどんな意図で出したんだよ」
「このタイミングで碧入れる理由も正直わからん。ファルケはなんで碧をスタメンで使おうと思わないんだ？ この前も入れた後に流れ変わったのに意味わからん」
「スタメンで使ってくれ」
「なんで田中碧いつもベンチスタートなの？なんでじゃーー！」
一方で、リーズの中盤が機能し、勝点１を獲得したのも事実。それだけポジション争いが激しいということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
一方で、リーズの中盤が機能し、勝点１を獲得したのも事実。それだけポジション争いが激しいということだろう。
