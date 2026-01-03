２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。

往路で１１位以下の各チーム監督のコメントは以下の通り。

中央学院大・川崎勇二監督「大きなミスなくつなげたので、うちらしい駅伝ができた。復路の子たちにもそれを期待している」

山梨学院大・大崎悟史監督「５区の弓削が前の見えるところまで持ってきてくれた。復路でシード権争いに加わっていきたい」

東農大・小指徹監督「（２区の前田は）今回も万全ではない中でよく頑張った。復路は早い段階で１０番以内に戻りたい」

神奈川大・中野剛監督「飛び抜けた選手がいないので取りこぼさないことを意識していたが、ちょっと取りこぼしたなという感じ」

東洋大・酒井俊幸監督「２区、５区が全く機能しなかった。復路はいい流れで入り、２１年連続シード権には最低限もっていきたい」

日体大・玉城良二監督「３区途中まではタイムを含め想定通りのレースができていたが、他大学がそれ以上だった」

帝京大・中野孝行監督「１、２区で出遅れたが、３、４、５区は予定通り。（１０位との差は）４分強。シード権が不可能な数字ではない」

大東大・真名子圭監督「２区が一つのポイントだった。（棟方が区間１７位と失速し）あそこで流れを完全に断ち切ってしまった」

東京国際大・中村勇太監督代行「状況は厳しいが、最後まで諦めずシード圏内を目指す」

立大・高林祐介監督「苦しい走りにはなったが、４年生が最後の最後まで諦めずに走ってくれたのは、明日につながると思う」

関東学生連合・坪田智夫監督（法大）「皆が目標に近いタイムできっちり走っている。復路も期待して見ていただきたい」