ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３２６ドル高 シカゴ日経平均先物は５万１１５５円
NY株式2日（NY時間15:04）（日本時間05:04）
ダウ平均 48389.85（+326.56 +0.68%）
ナスダック 23237.60（-4.39 -0.02%）
CME日経平均先物 51155（大証終比：+675 +1.34%）
欧州株式2日終値
英FT100 9951.14（+19.76 +0.20%）
独DAX 24539.34（+48.93 +0.20%）
仏CAC40 8195.21（+45.71 +0.56%）
米国債利回り
2年債 3.475（+0.002）
10年債 4.187（+0.020）
30年債 4.863（+0.019）
期待インフレ率 2.260（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.900（+0.045）
英 国 4.537（+0.058）
カナダ 3.475（+0.042）
豪 州 4.837（+0.097）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.26（-0.16 -0.28%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4330.30（-10.80 -0.25%）
ビットコイン（ドル）
89874.38（+1599.64 +1.81%）
（円建・参考値）
1409万9493円（+250952 +1.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
