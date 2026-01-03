NY株式2日（NY時間15:04）（日本時間05:04）
ダウ平均　　　48389.85（+326.56　+0.68%）
ナスダック　　　23237.60（-4.39　-0.02%）
CME日経平均先物　51155（大証終比：+675　+1.34%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9951.14（+19.76　+0.20%）
独DAX　 24539.34（+48.93　+0.20%）
仏CAC40　 8195.21（+45.71　+0.56%）

米国債利回り
2年債　 　3.475（+0.002）
10年債　 　4.187（+0.020）
30年債　 　4.863（+0.019）
期待インフレ率　 　2.260（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.900（+0.045）
英　国　　4.537（+0.058）
カナダ　　3.475（+0.042）
豪　州　　4.837（+0.097）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.26（-0.16　-0.28%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4330.30（-10.80　-0.25%）

ビットコイン（ドル）
89874.38（+1599.64　+1.81%）
（円建・参考値）
1409万9493円（+250952　+1.81%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ