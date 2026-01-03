オリックス・岸田護監督（４４）が２日、昨季開幕を任されながらも７勝止まりに終わった宮城大弥投手（２４）にエース奪回指令を出した。

「当然、それはエースとしてやってもらわないといけない」とハッパを掛けた指揮官。昨季の宮城は規定回をクリアし、防御率２・３９と健闘したが、ここ一番で失点を許すケースが多く、一方で体重増の強化による腰痛にも再三悩まされた。当然、登板間隔にも影響し、エースとしてもの足りない内容に終わった。

指揮官は「去年苦労したのは右打者のクロスファイアーのところ。体が大きくなって硬さというか、腕が残ってしまい（真っ直ぐに）シュートの成分があった」と分析。その上で「去年に関しては体にボリュームを付けて良かった面と悪かった面はあった。ベスト体重は年齢によって変わるし難しいが、そこは（オフに）取り組んで改善してくる」と期待した。

宮城の持ち味であるクロスファイアー投球の復活こそがエース復権となる。今季の開幕投手について指揮官は、宮城が３月ＷＢＣ大会選出の候補にも上がってることから「どうなんでしょう？」と口を濁したが、頼れる左腕に対する期待度は増すばかりだ。