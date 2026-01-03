冬のスポーツの祭典、ミラノ・コルティナ五輪は２月６日から２２日まで、イタリアで開催される。登山とスキーを融合した山岳スキーを新競技として採用し、８競技、１１６種目を実施。１３の競技会場が四つのエリアに分かれ、広域で行われる。イタリアでは１９５６年コルティナダンペッツォ大会、２００６年トリノ大会に続く３度目の冬季五輪。各競技で活躍が期待される日本勢を紹介する。

◇ ◇

フィギュアスケートは、今季限りでの引退を表明している女子の坂本花織（シスメックス）が３大会連続出場。「正真正銘の銀以上」と、２０２２年北京五輪の銅メダルよりいい色のメダルを狙う。千葉百音（木下グループ）、今季シニアデビューの新星・中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）も初出場で結果を残しにいく。

男子は北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がメダル候補。ＧＰシリーズなどで安定した成績を残してきた佐藤駿（エームサービス・明大）、意地の演技で全日本選手権３位と表彰台に乗り、代表に滑り込んだ三浦佳生（エームサービス・明大）も上位が期待される。

ペアは日本勢初のメダルを狙う。世界王者の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、確実に金メダルを奪いにいく。