STARTO ENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサートが31日から1日にかけて東京ドームで行われた。旧ジャニーズ事務所時代の1998〜2022年に開催されていたが同事務所の性加害問題を受けて23年から開催されず、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。NEWSやSnow Manら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福し、Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）は「2026年も精いっぱい頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。

グループの垣根を越えた「シャッフルコラボ」では、一夜限りの夢の組み合わせが多く誕生。ジュニア時代に「宇宙Six」で共に活動した親友のSnow Manの目黒蓮（28）とtimeleszの原嘉孝（30）は、なにわ男子の長尾謙杜（23）らとともに嵐の「Still...」を歌唱。2人は曲の途中で向かい合って歌うと涙。最後は目黒が原の涙を拭い、感動のひとときとなった。2組ずつパフォーマンスする「グループコラボ」ではKing＆Princeとなにわ男子で「シンデレラガール」を披露した。