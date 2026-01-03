冬のスポーツの祭典、ミラノ・コルティナ五輪は２月６日から２２日まで、イタリアで開催される。登山とスキーを融合した山岳スキーを新競技として採用し、８競技、１１６種目を実施。１３の競技会場が四つのエリアに分かれ、広域で行われる。イタリアでは１９５６年コルティナダンペッツォ大会、２００６年トリノ大会に続く３度目の冬季五輪。各競技で活躍が期待される日本勢を紹介する。

◇ ◇

ジャンプは、実施される５種目全てで日本勢が表彰台に上がる可能性がある。女子では昨季Ｗ杯総合１８位だった丸山希（北野建設）が覚醒中で、今季開幕３連勝。開会式翌日の７日に開催されるノーマルヒルを制すれば、今回の五輪の日本勢メダル第１号となる。また、新採用のラージヒルとの２冠にも注目が集まる。

男子は北京五輪王者の小林陵侑（チームＲＯＹ）が、ノーマルヒル連覇とラージヒル初優勝を狙う。二階堂蓮（日本ビール）もエースの背中を追って実力を付けており、第９戦から２大会連続表彰台。個人に加え、団体に代わって採用された２人一組で争うスーパー団体の表彰台も視野だ。

４大会連続代表を狙う高梨沙羅（クラレ）＝丸写真＝は第７戦は４位と、復調まであと一歩まで来ている。２０２２年北京五輪の混合団体はスーツ違反で失格しただけに、今回は表彰台に立って笑いたい。