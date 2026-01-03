冬のスポーツの祭典、ミラノ・コルティナ五輪は２月６日から２２日まで、イタリアで開催される。登山とスキーを融合した山岳スキーを新競技として採用し、８競技、１１６種目を実施。１３の競技会場が四つのエリアに分かれ、広域で行われる。イタリアでは１９５６年コルティナダンペッツォ大会、２００６年トリノ大会に続く３度目の冬季五輪。各競技で活躍が期待される日本勢を紹介する。

◇ ◇

全種目の中でメダルラッシュの可能性が一番高いのがスノーボードだ。大注目は男子ハーフパイプ。今季初戦は五輪連覇を狙う平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が優勝し、戸塚優斗（ヨネックス）が２位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が３位と続いた。３人ともすでに五輪代表は確実。１９７２年札幌五輪の日の丸飛行隊以来の表彰台独占も十分にあり得る。

女子スロープスタイル＆ビッグエアでは北京五輪銅メダルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）を筆頭に、開幕戦を制した深田茉莉（ヤマゼン）ら実力者が勢ぞろい。こちらも表彰式で掲げられる国旗が全て日の丸になる確率は高い。

女子パラレル大回転で、２０２３年世界選手権女王の三木つばき（浜松いわた信用金庫）からも目が離せない。今季はＷ杯第２戦を制し、第４戦も３位。五輪２連覇中のエステル・レデツカ（チェコ）の壁を打ち破れるかに注目が集まる。