STARTO ENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサートが31日から1日にかけて東京ドームで行われた。旧ジャニーズ事務所時代の1998〜2022年に開催されていたが同事務所の性加害問題を受けて23年から開催されず、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。

NEWSやSnow Manら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福し、Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）は「2026年も精いっぱい頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。

Snow Manは大ヒット曲「カリスマックス」を歌唱。渡辺翔太（33）は曲中の歌詞「信念を貫く」を「新年を迎える」とカウコンバージョンに変更して歌唱。決めぜりふのパートで「今年もありがとう」と言った目黒蓮（28）とともに大歓声を浴びた。

NHK紅白歌合戦に出場したSixTONESは中盤から登場し、「こっから」など3曲をパフォーマンス。グループ名やメンバーの人数にちなみ、今年はデビュー6周年の記念イヤーでジェシー（29）は「いろいろ仕掛けもありますので楽しんでいけたら」と意気込んだ。