ÃæÂç£³°Ì¡¡£³¶è¡¦ËÜ´Ö¡Öº£Ç¯¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¡×£²Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¡¡¥È¥Ã¥×ÀÄ³ØÂç¤È£±Ê¬£³£¶ÉÃº¹¡¡Æ£¸¶´ÆÆÄ¡ÖÁÛÄêÆâ¡×
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡×¡Ê£²Æü¡¢Âç¼ê¾¾¡ÁÈ¢º¬Ä®°²¥Î¸ÐÃó¼Ö¾ì¡Ë
¡¡ÃæÂç¤ÎËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£³¶è¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Î²÷Áö¤òÈäÏª¤·¤¿¡££´£³ÉÃº¹¤Î£²°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È£±£±¥¥í¼êÁ°¤Ç¾ëÀ¾Âç¡¦¾®ÎÓ¤òÈ´¤¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£ºÇ¸å¤Ï£µ£¸ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¥Þ¥¸¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£º£Ç¯¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¼è¤ì¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÉÔËÜ°Õ¤ÊÁö¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¡££±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¸å¡¢ºÇ½é¤ÎÎý½¬¤ÇÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖºòÇ¯¤Û¤É¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ëý¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤ò»×¤¤½Ð¤»¡×¤È¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡£
¡¡Îý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²÷Áö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£ËÜ´Ö¤Ï¡ÖÄ¹µ÷Î¥¤Ï¶ì¤·¤µ£¸³ä¡¢´î¤Ó£²³ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢£²³ä¤¬£¸³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶ì¤·¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£µ¶è¤Ç¼ó°Ì¤«¤é£³°Ì¤ËÍî¤Á¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀÄ³ØÂç¤È¤Ï£±Ê¬£³£¶ÉÃº¹¡£Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Öº¹¤ÏÁÛÄêÆâ¡£½½Ê¬¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£µ¯ÍÑ¶è´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âç¹õÃì¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤ËÂ¾Âç³Ø¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¥¨¡¼¥¹¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹çÍ¥¾¡¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡££³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£