STARTO ENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサートが31日から1日にかけて東京ドームで行われた。旧ジャニーズ事務所時代の1998〜2022年に開催されていたが同事務所の性加害問題を受けて23年から開催されず、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。NEWSやSnow Manら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福し、Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）は「2026年も精いっぱい頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。

カウコン恒例の年男コーナーでは、馬に見立てた三輪車に乗るレースで10人の年男が競争。Hey！Say！JUMPの八乙女光（35）がぶっちぎりで優勝した。NEWSの増田貴久（39）は、これまたお決まりの干支（えと）コスプレとして、顔まで隠れる馬の格好を披露した。今年デビュー5周年イヤーを迎える、年男のなにわ男子・道枝駿佑（23）は「僕たちは今年デビュー5周年イヤーで、東京ドーム公演から始まるので、いいスタートを切れるように頑張ります」と抱負を語っていた。