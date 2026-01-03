「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）

１区から積み上げた往路Ｖへの手がかりが、シン・山の神に打ち砕かれた。１５年ぶりの総合優勝を狙う早大が、ゴールまでわずか１・５キロ地点で青学大の黒田にかわされて２位。花田勝彦監督は苦笑いしながら「優勝したかったけど、黒田君が一枚も二枚も上手だった。抜くときにピースされた。悔しいけど強い」と完敗を認めた。

レース前から出場大学の中で最も盤石と言われていた山上りの５区。大きいレンズのメガネと、人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一に名が似ていることから“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）が３年連続で出走した。１年時６位、２年時２位と経験を積んできた実力者。２位でたすきを受け取ると、１０キロ手前でトップに躍り出た。

ただ調整段階から疲労が抜けきらずにペースを上げきれず、黒田に追い付かれて１９キロ過ぎに逆転を許した。工藤は「かなり足が止まっていた。抵抗できる状態ではなかった」。２位で芦ノ湖にたどり着くと、無念の涙ととともに崩れ落ちた。

過去１３度の総合優勝を誇る名門。２２年の花田監督就任から着実に力を積み上げてきた。２区では山口智規（４年）が日本人トップの区間４位とエース対決に勝ち切り、４区ではスーパールーキー鈴木琉胤（るい、１年）が区間新記録にあと１秒まで迫る区間賞を獲得する好走。指揮官は「確実にチーム力は上がっている」と手応えを語った。

１８年ぶりの往路優勝は逃したが、差はわずか１８秒。総合Ｖは視界に捉えている。「残り５人が頑張ってほしい」と名探偵が涙を拭いてメガネをかければ、花田監督も「まだまだ諦めていない。頑張りたい」と気合十分。青学大の独走を阻止する。