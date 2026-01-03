STARTO ENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサートが31日から1日にかけて東京ドームで行われた。旧ジャニーズ事務所時代の1998〜2022年に開催されていたが同事務所の性加害問題を受けて23年から開催されず、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。

NEWSやSnow Manら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福し、Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）は「2026年も精いっぱい頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。

31日をもってSTARTO社とのエージェント契約を終了した元TOKIOの松岡昌宏（48）は、サプライズで登場した。シャッフルコラボ中盤にSnow Man深澤辰哉（33）らが歌うTOKIOの「宙船」でドラム演奏を披露。突如松岡が紫色のドラムを叩く姿が大型モニターに映し出されると5万5000人の観客は大歓声。松岡は白い歯を見せ、コメントせずにステージを去った。

1日からは自身が立ち上げた「株式会社MMsun」で活動し、公式サイトとインスタグラムも開設した。TOKIOメンバーを巡っては城島茂（55）が1日にインスタグラムを開設。国分太一（51）は動きを見せていない。

DOMOTOの堂本光一（47）もカウコンにサプライズ登場し、timelesz佐藤勝利（29）らと「アンダルシアに憧れて」を歌唱。先月28日に一般女性との結婚を発表してから、初の公の場となった。