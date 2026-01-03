「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）

史上初となる２度目の３連覇を目指す青学大が、５時間１８分０８秒の新記録で３大会連続の往路優勝を飾った。１区は１６位と大きく出遅れたが、黒田朝日（４年）が山上りの５区で区間記録を１分５５秒も更新する異次元の走りを見せ、歴史的大逆転。エースを５区に起用する原晋監督（５８）の采配がズバリ的中し、３年連続９度目の総合優勝へ大きく前進した。早大が２位、中大が３位に入った。

原監督の采配がズバリ的中した。これまでの２大会、２区に起用していたエースの黒田を５区に投入する大胆策。「１２月の最後の１週間で決断した。目標としては１時間７分５０秒だったけど、それを大きく上回った走り、キャプテンの走りだった」と見込み通りの激走に納得の表情だった。

黒田は山の区間に元々適性があったというが、１年時はケガのため出場できず。２、３年時は、前回５区で区間記録も出した若林宏樹が在学していたため、２区起用だった。しかし、今大会に向けては「他の区の選手が大きく成長してくれた」と指揮官。山上りへの投入を決め、黒田も会心の走りで期待に応えた。

山下りから始まる復路には「自信を持っている」と指揮官。「５７分半を切る走りで後続を引き離したい。６区から攻めていきたい」と拳を握った。