テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、1日放送の同局系「闘う女のワイドショー【2025年ニュースを女性目線で総ざらい】」（深夜0時25分）に出演。産後半年での職場復帰について語った。

昨年のニュースを女性目線で振り返るワイドショー。番組では進む少子化の話題とともに、妊娠や出産でキャリアが中断される女性の葛藤について出演者が語り合った。

23年に長女を出産した弘中アナは「私は11月に産んで、4月から保育園に預けたんですよ」と自身の職場復帰について説明。また「『そんな早くから預けるなんて』と言う人もいるけれども、頑張れば…いけます！半年で復帰っていうのは」と経験を踏まえて語った。

共演のホラン千秋は、0歳での保育園入園について「『0歳から預けてかわいそう』みたいな声をかけられた人が周りにいるんです」と周囲の声を語ると、弘中アナは「ひろゆきさんが悪くて」と持論。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏の名前を挙げながら「切り抜き動画でみちゃったんですけど、『5歳までは親子一緒にいた方がいい』みたいなこと言ってるんです」とし、同氏の主張を「は？と思って」と切り捨てた。

ホランが「データがあるんですかね」と話すと、弘中アナは「分かんないです。ひろゆきさんなりの意味はあると思うんですけど」としつつ「その切り抜きが結構回ってて」と語った。

早期の仕事復帰について、夫との話し合いはあるのかと問われると「それはもう…意見ないです。だって私が育ててるから。いいよね？って」とニッコリ。「こういう人がたくさん増えたらいいなと思ってるから」と話していた。