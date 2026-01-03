「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）

史上初となる２度目の３連覇を目指す青学大が、５時間１８分０８秒の新記録で３大会連続の往路優勝を飾った。１区は１６位と大きく出遅れたが、黒田朝日（４年）が山上りの５区で区間記録を１分５５秒も更新する異次元の走りを見せ、歴史的大逆転。エースを５区に起用する原晋監督（５８）の采配がズバリ的中し、３年連続９度目の総合優勝へ大きく前進した。早大が２位、中大が３位に入った。

朝日が箱根の山で輝きを放った。黒田は両拳をぐっと握りゴールテープへ飛び込む。区間記録を２分近くも更新する異次元のタイムで大逆転劇を生みだした青学大の大黒柱はにやりと笑った。

「もうここは、声を大にして言いたいと思います。僕が“シン・山の神”です！」

これまでは、２年連続で「花の２区」を走っていたが、今大会は当日変更で５区に投入された。エース区間を走ってきた黒田の山上りは奇策かと思われたが、原監督は「実は、１年生から準備はしていた」。黒田も「もちろん適性はあると思っていた」と、確かな自信があった。

自他ともに認める、史上最強の走りだった。首位・中大とは３分２５秒差の５位でたすきを受けた。城西大との並走から始まったが、黒田は次々とライバルたちを抜き去った。１９・２キロ付近で“山の名探偵”こと早大・工藤の背中を捉え一気にかわしてトップに立つと、そのまま駆け抜けた。「最後は記憶がないくらい追い込んだ。実力を出せた」と頼もしい主将が往路優勝に導いた。

一歩ずつ、そして着実に順位を上げた。１区の小河原は１６位と大きく出遅れた。しかし、「輝け大作戦」と銘打ち、「俺が青学を勝たせる」とスローガンを掲げていた青学ランナーは強い。その後は、１１位、８位、５位と浮上。黒田はフレッシュグリーンのタスキをがっちり受け取り、乗せられた思いをつないだ。

給水は、１年生の弟・然（ぜん）に自ら頼んだ。険しい道でも、弟には笑顔で余裕を見せる。「すごく長い間、自分のことを鼓舞してくれた。然の声かけのおかげもあって、最後出し切れた」と優しくほほ笑んだ。

最後の箱根路で襲名した称号。指揮官も「１代、２代、３代、４代ではなくシン・山の神誕生です！」と称賛した。絶対的エースは復路を走る仲間にエールを送った。「箱根駅伝は今日で終わったわけじゃない。残りの５区に託して、気を引き締めて明日を迎えたい」と黒田。３連覇は、もうすぐそこにある。

◇黒田朝日（くろだ・あさひ）２００４年３月１０日、岡山県出身。桑田中から玉野光南高を経て、青学大の地球社会共生学部に進学した。箱根駅伝には２年時から出走して２区区間賞、３年時は２区３位だった。２５年２月の大阪マラソンで記録した２時間６分５秒は、歴代学生最高記録。１万メートルのベストタイムは、２７分３７秒６２。１６５センチ、５０キロ。