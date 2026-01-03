【競馬人生劇場・平松さとし】明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、2026年最初の当コラムでは、昨年の出来事を簡単に振り返ってみたいと思います。

“メイショウさん”の愛称で多くの関係者やファンに親しまれた松本好雄オーナーの訃報、そして23年の牝馬3冠リバティアイランドが遠征先の香港で予後不良となるなど、胸を締めつけられるニュースがあった。一方で、横山典弘騎手が黄綬褒章を受章し、前川恭子調教師がJRA史上初の女性調教師として厩舎を開業するなど、明るい話題もあった。

また、ジャパンC（G1）ではフランス調教馬カランダガンが優勝し、05年のアルカセット以来となる外国調教馬による勝利。対照的に、日本馬が海外の舞台で躍動するシーンも数多く見られた。

中でも、最も強く印象に残ったのはブリーダーズカップ（以下BC）だ。ご存じのとおり、そのメインレースであるBCクラシック（G1）を、日本馬フォーエバーヤングが見事に制したのだ。

「ホースマンとして目標の一つだったBCクラシックを勝つことができて、本当にうれしいです」

管理する矢作芳人調教師は、舞台となったアメリカ・デルマー競馬場で、優勝直後にそう語った。

第1回BCが開催されたのは1984年。当時19歳だった私は、競馬ファンとしてそのニュースに胸を躍らせた。サンデーサイレンスやシガーといった名馬が名を刻んできたBCクラシックに、日本調教馬が初めて挑戦したのは96年のタイキブリザード。13着に大敗して以降、カジノドライヴやエスポワールシチーなど、延べ10頭の挑戦がはね返されてきた。その巨大で分厚い壁を、昨年ついにフォーエバーヤングが打ち破った。それも現地でも有力視されての堂々たる勝利。海外競馬を見続けてきた身として、これほど感慨深い瞬間はなかった。

さて、今年はどのようなドラマが待っているだろう。新たな歴史の扉が再び開く瞬間を思い描き、胸を高鳴らせて見守っていきたい。 （フリーライター）