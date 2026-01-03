【勝手に“妄想”開幕オーダー・日本ハム編】3・27ソフトバンク戦を想定　レイエス3番は固定、矢澤1番起用案も

レイエスには新シーズンでも期待がかかる(C)産経新聞社

2026年のプロ野球開幕は3月27日。球春到来はまだ先だが、ここでは一足早く、“妄想”開幕オーダーを考えていく。今回は日本ハム編だ。

新庄剛志監督4年目となった25年シーズンは、またもソフトバンクの後塵を拝す形の2位。クライマックスシリーズも「勝てば日本シリーズ」の大一番に持ち込んだが、あと一歩及ばなかった。26年は「優勝以外いらない」シーズンになる。

開幕戦はいきなりソフトバンクと直接対決。敵地に乗り込んでの一戦だ。相手は順当に行けばリバン・モイネロが投げてくるだろう。ただ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のキューバ代表に選ばれた場合、コンディションがどうなるかは気になる部分。万が一回避となれば、上沢直之が代役の筆頭か。

それを背景にした上で、“妄想”開幕オーダーは以下の通りだ。

（中）矢澤宏太

（一）清宮幸太郎

（指）レイエス

（三）郡司裕也

（遊）山縣秀

（右）万波中正

（捕）田宮裕涼

（左）水谷瞬

（二）水野達稀

（投）伊藤大海

前提として、すでに新庄監督の口から「予告」がなされている。該当するのは開幕投手の伊藤、4番・三塁の郡司、5番・遊撃の山縣だ。沢村賞の伊藤、勝負強さが光る郡司は「順当」な人選だが、山縣に関しては新庄監督が「モイネロが先発時のみ」と注釈をつけている。