◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

９年連続９９回目出場の中大は、３区で本間颯（３年）が２年連続の区間賞を獲得するなど、往路３位に入った。

＊ ＊ ＊

本間の母・美佳子さんは今年も北海道・士別市から駆けつけ、湘南の海岸線で声援を送った。昨年「どこにいたのか分からなかった」と颯に言われたため、今回は全身を中大グッズでかためて待ち構えたが効果なし。「目もくれず、風のように走り抜けていった…」。息子の雄姿を一目見られただけでよしとした。

初出場の昨年、同じ３区で区間賞に輝いた。本人は「思ったより目立たなかった」と寂しそうだったというが、地元紙で大きく扱われ、雪国のヒーローになった。名前の颯に込められた「周りの人に変化を巻き起こすような、颯爽（さっそう）とした人になってほしい」という思いを２１歳は体現している。

中学卒業後に親元を離れ、埼玉栄高に進学した。「高校も大学も自分で決めた道。これからもそっと、ずっと見守っていきたい」と美佳子さん。１年後のラストイヤーも、沿道で見届けるつもりだ。

（高木 恵）