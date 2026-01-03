巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が２日、２６年の抱負を「飛」の一文字に込めた。昨季終盤に長打力開花の兆しを見せたニュースター候補。プロ３年目は打球の「飛」距離に磨きをかけて「飛」躍につなげ「１番・中堅」をつかみ取る。

“開幕打者”は譲れない。新年の目標を問われた佐々木は「開幕１軍、１番センターです。２６年こそ飛躍の年にしたい」と視線を鋭くした。阿部監督は日本ハムからＦＡで加入した帝京の先輩・松本を「１番・中堅」に置く現時点での構想を明かした。新戦力を含めて競争は激しさを増しているが「結果を出して勝ち残らないといけないのは変わらない」。アピール合戦は望むところだ。

昨年の８月下旬にスタンス幅を狭めるなどフォームを改良し、１０月のＣＳでプロ初本塁打。「結果が出ないので捨てていた」という長打力を取り戻し、秋季キャンプ初日には臨時コーチだった李承ヨプ氏に名指しでパワーを絶賛された。外野陣で昨季２ケタアーチを放ったのは１７本のキャベッジのみ。飛距離を伸ばせば定位置争いをリードできる。

レギュラー格として台頭した泉口を筆頭に、若い芽は着実に育ちつつある。「もう結果を出さないと。（同学年の）友汰もあんなに結果を出したんで、比較されて当然だと思います」と背番号４４。定位置奪取へ、２月１日のキャンプインからアピールする。（内田 拓希）