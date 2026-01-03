◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

９年連続９９回目出場の中大は、３区で本間颯（３年）が２年連続の区間賞を獲得するなど、往路３位に入った。藤原正和監督（４４）は復路でのエース・吉居駿恭（しゅんすけ、４年）主将の投入を宣言。３０年ぶりとなる史上最多１５度目の優勝へ、逆転を目指す。

中大は、スピードを武器に往路３位に入った。３区では本間が１時間０分８秒で２年連続区間賞。１１キロ付近で城西大を捉えて１位に躍り出ると、差を広げてタスキを渡した。「本間颯だったら大丈夫と信じながら、ここまでやってきた。練習の成果が出て良かった」と胸を張った。

設定タイムを４人がクリアし、大きな貯金を作った。１区では藤田大智（３年）が従来記録を３秒上回り、２位と好発進。５区は区間１１位で１位から３位に後退したが、本間は「柴田（大地、３年）が悪いんじゃない。これで負けたらしょうがない」と仲間をねぎらった。

１年前から前半のスピードを強化した。５９分台を目標とし、過去に活躍したＹ・ヴィンセント、太田蒼生と自身の走りを３区の各地点で比較。「５キロから１０キロが前回、相当遅かった。前半もっと突っ込んで粘ることを意識して練習した」。わずかに１時間の壁は越えられなかったが、プラン通りのレースで貢献した。

今季は初めて３大駅伝全てに出場。だが、出雲（６区１０位）、全日本（１区９位）は思うような結果が残せなかった。悩む本間に全日本後、「強くなりたい欲を思い出せ。自分自身でアクセルを踏め」と指揮官からゲキが飛んだ。「過信していた。メンタルが切り替わって行動も変わった」と大きな転機となった。

青学大とは１分３６秒差で復路へ向かう。本間は「十分に逆転可能。みんなで笑って大手町で会おう」とチームメートにエールを送った。藤原監督は「（復路は）吉居で勝負したい。どの大学さんも手薄になってくるところで投入する。全日本での（優勝の原動力となった）伊藤蒼唯（駒大）君みたいな走りをさせたい」と、前々回７区、前回は１区で連続区間賞のエースを当日変更で、つなぎ区間に起用することを明言。あえて復路に温存する秘策で、巻き返しを狙う。３０年ぶりに大手町へ一番乗りで戻ってみせる。（富張 萌黄）

◆本間 颯（ほんま・はやて）２００４年９月１５日、北海道士別市出身。２１歳。埼玉栄高卒。２３年、中大経済学部に入学し、１年時は全日本大学駅伝５区５位。２年時は全日本３区６位、箱根３区区間賞。３年時は出雲駅伝６区１０位、全日本１区９位。自己ベストは１万メートル２７分４５秒０５、５０００メートル１３分３２秒７７、ハーフマラソン１時間２分４５秒。１７１センチ。