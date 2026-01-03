◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

早大は２０１７年以来となる往路２位に入った。５時間１８分２６秒で首位・青学大にわずか１８秒届かなかった。４区の大物ルーキー鈴木琉胤（るい、１年）が区間記録にあと１秒まで迫る区間賞の激走で２位に押し上げ、５区の「山の名探偵」工藤慎作（３年）で首位浮上したが、残り１・６キロで青学大の黒田朝日（４年）にかわされた。最大目標とする１５年ぶりの総合優勝に向け、復路で逆転を狙う。

ゴールの瞬間、工藤は頭を抱えた。残り１・６キロで青学大の黒田にかわされて、１８秒差の２位。「悔しいの一言に尽きる」。人気漫画「名探偵コナン」の主人公・工藤新一と名前が似て、メガネもかけていることから「山の名探偵」と知られる注目ランナーは大粒の涙を流した。１週間前からコンディションが上がりきらず、花田勝彦監督も「心配していた。工藤に頼む展開でプレッシャーもあったと思う」とおもんぱかった。

理想の流れだった。２区の山口智規（４年）、３区の山口竣平（２年）らが粘り４位でリレー。４区の鈴木は１年生ながら堂々とした走りで２人抜き、区間記録にあと１秒と迫る１時間０分１秒で走った。往路優勝への道を託された工藤は９・８キロで中大を抜き、首位に立った。「後ろから黒田さんが来ていると伝わっていた」と監督車からの情報を聞き油断なく足を回したが、残り１・６キロで「抵抗できない状態だった」と逆転された。

ＯＢの瀬古利彦さん（６９）が昨年１２月２７日、練習拠点の埼玉・所沢キャンパスを訪れた際、必勝法として授けた「往路で勝って復路では逃げに逃げる。名付けて『逃げ逃げ大作戦』」は実行できなかったが、１８秒差は逆転圏内。万全ではない中、区間３位と粘った工藤は「まだまだ早稲田は戦える。残りの５人に頑張ってもらいたい」と総合Ｖの夢を託した。

復路には前回６区５位の山崎一吹（３年）、今季の出雲５区３位の堀野正太（１年）らも控えている。「ここまで来たら優勝争いにこだわっていきたい」と花田監督。えんじ色の輝きを取り戻すため、早大は前だけを見て突き進む。（手島 莉子）

◆工藤 慎作（くどう・しんさく）２００４年１１月１０日、千葉・船橋市生まれ。２１歳。八千代松陰高時代の２１、２２年に５０００メートルでインターハイ出場。２３年、早大スポーツ科学部入学。学生３大駅伝は１年時に出雲４区９位、全日本４区１３位。箱根５区６位。２年時は出雲６区２位、全日本８区３位、箱根５区２位。自己ベストは１万メートル２８分３１秒８７。１６８センチ、５１キロ。