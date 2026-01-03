阪神・坂本誠志郎捕手（32）と村上頌樹投手（27）の新春対談が実現した。今年は二人三脚で「連覇」「沢村賞」「最優秀バッテリー賞」獲得の金字塔を打ち立てることを誓った。真剣な野球談議はもちろん、お互いの知られざる素顔や結婚生活なども語り尽くした。2026年の幕開けにふさわしい濃密トーク。猛虎を背負う黄金バッテリーの熱い思いをお届けします。（取材・構成 山手 あかり）

村上 新年あけましておめでとうございます。

坂本 あけましておめでとう。

村上 今年のお正月は、どんな感じで過ごしましたか？

坂本 実家に帰ったり、家族でゆっくり過ごしたね。

村上 僕も年末に帰省して、ゆっくりしていました。

坂本 みんなそんな感じだよね。でも、元日が過ぎれば野球のスイッチが入ってくるよね。まだ、入れたくないけど…。

村上 もう、開幕に向けてやらないと、動かないといけないという気持ちになりますよね。年が明けたらシーズンが始まるみたいな感じですね。

坂本 あと1カ月もしたら、もう沖縄に行っている。そう思ったら、ちょっとヤバいな…みたいになるよ。やらないといけないというスイッチが入るよね。

村上 ところで、こうやって誠志郎さんと対談をするのは初めてですよね？僕は（同学年の）才木とめっちゃ対談させられるんですけど（笑い）。

坂本 頌樹とは初めてだね。そもそも、僕はあまり対談はないんだよね。

村上 誠志郎さんとは先発ローテーションを回り始めた23年からずっとバッテリーを組ませてもらっています。昨年、初めて最優秀バッテリー賞（※1）を獲ることができたのは良かったです。

坂本 23年からほぼほぼ（村上と）組ませてもらった。いろんな良い思いもしたし、悔しい思いもしてきたよね。

村上 2人で“タイトルを獲りたい”という思いは、ずっと頭の片隅にありました。それまでは獲れそうで獲れなかったので、凄くうれしいです。

坂本 一緒に何か賞をいただけるというのは凄くうれしいことだよね。これを機に“また頑張りなさい”と背中を押された気がするよ。

村上 誠志郎さんには、本当に助けられています。試合中は打者の様子や野手の守備位置であったり、広い視野で物事を見て、考えながら配球をしてくださっているなと感じます。たまに頭の中が考え事でいっぱいいっぱいになって、何回もけん制のサインが出ることはありますけど（笑い）。

坂本 そんなこともあったね（笑い）。頌樹は誰よりも自分自身にプレッシャーをかけ続けながら1年間マウンドに上がっていたんじゃないかと思う。そんな姿は決して周りの人には見せないけどね。それが昨年の結果につながったんじゃないかな。

村上 昨年は、一昨年にやられた分をやり返すという気持ちをずっと持っていました。

坂本 ずっとバッテリーを組んできたけど、お互いの性格は、どんなふうに思っている？

村上 誠志郎さんは「いい人」です。何て言えばいいんですかね…。“いい人キャラ”ですかね。

坂本 キャラだったらいい人じゃないでしょう。

村上 聖人君子みたいなところもありますけど、実はこう見えて意地悪なところもあるんですよ。打者に対してとか、いろんな人への絡み方であったりとか…。それも含めて魅力ですね。

坂本 頌樹は、やっぱり負けず嫌いなんじゃないかな。実は胸の内では汚い言葉で“クソ！”とか思っていると思う。その野心を見せないのは人としての器の大きさ。立ち振る舞いを考えてやってくれているというのはチームにとってもありがたいこと。

村上 ところで、初めて1軍でバッテリーを組んだ試合って覚えていますか？

坂本 23年4月12日の東京ドームでの巨人戦だよね。あの時は完全試合未遂（※2）だったよね？

村上 未遂でしたね。昨年はマダックス（※3）を達成することができました。リベンジの意味も込めて、今年こそは完全試合のやり直しをしたいです。

坂本 確かに、それはおもしろいよね。四球も出せないし、失策もダメだし、野手にも頑張ってもらわないとね。

村上 ちゃんと（野手にも）守ってもらわないといけないですね。得点も入っていないと勝ちも付かないので（笑い）。

坂本 昨年は、投手3冠（※4）を獲ったけど、今年、獲りたいタイトルはある？

村上 沢村賞（※5）を獲ってみたいです。投手が獲れる賞の中で唯一獲れていないので、獲りにいきたいなという気持ちがあります。

坂本 沢村賞だと勝利数や、完投数とかも大事になってくるよね。

村上 （基準変更で）イニング数は引き下げられましたけど、完投数は大事ですね。阪神だったら、井川さん以来ですよね？

坂本 そうだね。僕も沢村賞を獲った投手を見ていないから、あまりアドバイスはできないけど…。今年も2人で頑張って、頌樹が沢村賞を獲れたら最高だよね。

村上 これまでも、ほとんどが誠志郎さんのアシストのおかげなので、今年も僕は言われた通りに投げます！

坂本 有言実行で沢村賞を獲った時は、頌樹が何をしてくれるのか、楽しみにしておこうかな（笑い）。

村上 頑張ってやっていきます！

【(2）へ続く】

（※1） 本紙制定「プロ野球最優秀バッテリー賞」。阪神の受賞は22年の青柳―梅野以来、3年ぶり4度目。

（※2） 21年以来、2年ぶりの1軍先発登板ながら、7回まで無安打無失点、無四死球の完全投球。岡田監督の判断で1―0の8回に代打・原口を送られて降板した。2番手の石井が同点被弾でプロ初勝利も消えたが、続く4月22日中日戦（バンテリンドーム）でプロ初完封＆初勝利をマークした。

（※3） 25年5月10日の中日戦（甲子園）9回を7安打無四球、98球のマダックス（100球未満での完封）を達成した。

（※4） 26試合登板し14勝4敗、防御率2.10で最多勝、勝率第1位（.778）、最多奪三振（144）の投手3冠獲得。

（※5） 26年から選考基準が一部変更され、（1）登板数25試合以上、（2）完投数8試合以上（25年まで10試合）、（3）勝利数15勝以上、（4）勝率6割以上、（5）投球回数180イニング以上（25年まで200イニング）、（6）奪三振数150以上、（7）防御率2.50以上の7項目。阪神の受賞者は村山実の3度（59、65、66年）をはじめ、03年の井川慶まで6人が8度。