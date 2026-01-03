日本テレビ「新春ウチのガヤがすみません！」が2日午後11時39分から放送され、出演した芸人が生プロポーズした。

今回は「ウチのガヤがすみません！超人気企業とマッチング ガヤドリームスカウト2026」と題して放送され、総勢26組の次世代ガヤ芸人が集結。ガヤ芸人たちのアイデアと才能を求めて「ドン・キホーテ」「ゼクシィ」「くら寿司」「Pizza Hut」「SHOWROOM」の有名企業5社が集まった。

その中で「ゼクシィ」は「結婚式までの一部始終を見せてくれる芸人を探している」と密着取材を希望していた。そこで同番組がプロポーズ予定の芸人を捜索。すると「ぜひやりたい」と名乗りを挙げた人物がいたとして、ゼクシィ編集部が見守る中、一世一代の生プロポーズをするとされた。

名乗りを挙げたのは渡辺直美やフワちゃんなどのモノマネをしている芸歴9年目の芸人・浅桜ぽんず。浅桜は交際3年になる彼氏がおり、バイトをしていた居酒屋の店長だったと明かされた。

交際後、すぐに同棲を始めた2人。結婚を決意した出来事については、彼氏が料理中に左手を大やけどして緊急入院し、替えの洋服を手に面会を求めたが「許可のない親族以外の方は面会できない」と看護師から伝えられた時だったという。

2人の紹介VTR後、「彼はタバコが1番好きなんですけど…私はちょっと指輪を買う資金がなかったので、タバコをたくさん買ったので…」と指輪の代わりにタバコを渡すと明かして笑いを誘った。

浅桜は彼氏が店長を務める居酒屋に向かい。「ガヤ芸人の彼氏メシ」という偽の企画で中継してプロポーズを見守るとした。そして、番組の最後に中継の様子が流れ、浅桜が感謝の手紙を読み上げ「結婚してください」と大量のタバコを手渡した。彼氏は驚きながらも「よろしくお願いします」と返事で、見事プロポーズは成功となり、スタジオは祝福の拍手に包まれた。