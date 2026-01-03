元箱根に設けられた観光客用ごみ箱

年間２千万人を超える観光客が訪れる箱根には、ごみの散乱やポイ捨てといったオーバーツーリズムの課題も顕在化している。維持管理などの問題から設置されているごみ箱は極端に少なく、箱根町は対策として次世代型のごみ箱の導入を検討している。一方で「ごみは持ち帰る」という原則も重視しており、観光客の利便性や地元住民の生活、観光地の景観などを並立させる最適解を模索している。

観光庁が昨年４月に公表したインバウンド（訪日客）を対象としたアンケートでは、「訪日旅行中に困ったこと」という設問に「ごみ箱が少ない」という回答が最も多かった。箱根も例外ではなく、特に玄関口となる箱根登山電車箱根湯本駅周辺では、ごみ箱が見当たらないとの声が観光客から上がっている。

実際、スイスから訪れた男性は「箱根は最高の場所で、とても満足しているが、ごみ箱が見つからず困っている」。米ニューヨークの男性も「昨日まで京都にいたが、京都も箱根もごみ箱が少ない。ごみはポケットか袋に入れてリュックにしまっているよ」と語った。ただこれは外国人観光客に限った話ではない。

なぜ箱根ではごみ箱が少ないのか。箱根町環境課によると、以前は町内各所にごみ箱を設置していたが、▽家庭ごみの持ち込みが相次いだ▽ごみ箱が景観を損なう▽あふれたごみがカラスに荒らされて散乱した−などの問題が発生。このため、設置箇所を徐々に減らしたという。

現在は畑宿や箱根園地など５カ所に観光客向けのごみ箱を設置しているが、箱根湯本駅周辺には置いていない。設置しているごみ箱も、ごみを収集する人員の確保が難航しているため収集頻度を増やすことができず、連休などにはしばしばあふれることがあるという。

こうした状況を踏まえ、昨年の町議会１２月定例会では、議員からスマートごみ箱設置の提案があり、町側も「検討する」とした。

スマートごみ箱は、ごみを圧縮する機能により通常の約５倍の量をためることができるほか、蓄積状態を遠隔で把握し、ごみ回収のタイミングを通知する仕組みを備えているという。太陽光で稼働し、巡回や回収の頻度を減らせるため、人件費やコストの削減が期待される。