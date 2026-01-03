ドルが僅かに上昇 ＦＲＢの早期利下げは期待薄＝ＮＹ為替 ドルが僅かに上昇 ＦＲＢの早期利下げは期待薄＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は買い戻しが優勢となっており、序盤の下げをほぼ取り戻している。一時１５６円台半ばまで下落したものの、１５６円台後半に戻している。ただ、１５７円台への慎重姿勢に変化はなく上値を抑えているようだ。



年初はドル高で始まっているが、ＦＲＢの早期利下げが期待薄となっていることもその要因となっているのかもしれない。短期金融市場では、今年２回の利下げの見方に変化はないものの、次期は不透明なようだ。少なくとも今月の利下げはないとの見方を有力視している。３月までで五分五分といった状況で、４月か６月が有力見ているようだ。その間にはＦＲＢ議長の交代もあり、いずれにしろ不透明感は強い。



USD/JPY 156.86 EUR/JPY 183.89

GBP/JPY 211.08 AUD/JPY 104.93



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

