◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

箱根路の王者、青学大が５時間１８分８秒の新記録で往路優勝を飾った。１区で１６位と出遅れながら、本来は当日交代要員だった４区の平松享祐（３年）、５区の絶対エース黒田朝日（４年）らが激走。昨年２月１９日に悪性リンパ腫のため、２１歳で亡くなった現４年生世代の皆渡星七（みなわたり・せな）さんに総合優勝を報告するため、３日の復路も全力で東京・大手町に向かう。

青学大の往路制覇は前回まで７回あり、すべて総合優勝で、Ｖ確率１００％。原監督が「１００点満点」と往路を振り返った青学大には、絶対に負けられない理由がある。

３年連続８区を走る塩出翔太（４年）は大会前の壮行会で言った。「最後の箱根駅伝は区間賞、区間新記録を目指します。皆渡星七にいい報告をしたい」

皆渡さんは２年生だった前々回７区に登録された。当日変更で出番なしだったが、原監督が「次の第１０１回大会では復路の主力」と期待していた。２４年度は、１１月の全日本大学駅伝では１６人の登録メンバー入り。しかし、その後、体調不良を訴えて入院。昨年２月１９日、悪性リンパ腫のため帰らぬ人となった。

準エース区間の４区で３位と好走した平松は皆渡さんとの思い出を語る。

「２年前の箱根で皆渡さんは７区、僕は２区登録から当日変更で出番なしになった。皆渡さんは僕以上に悔しかったはずなのに『来年は一緒に箱根を走ろうぜ』と励ましてくれた。僕は前回も９区登録から当日変更で走れず今回、やっと走ることができた。皆渡さんの言葉は常に頭にあった」

４区登録の平松は今回も当日変更で出番なしの予定だった。しかし、年末に１区予定だった荒巻朋熈（４年）が胃腸炎と３８度の発熱。４区予定の小河原陽琉（ひかる、２年）が１区に回り、平松はそのまま出走することが決まった。「一度は走れず、その後、走れるようになって。眠れなくて不安もあったけど、ベストの走りをすることができた」と平松は静かに話した。

今大会、原監督は「輝け大作戦」を発令。「大黒柱の朝日が輝き、控え選手、マネジャー、チーム全員がそれぞれの立場で輝いてほしい」と説明。そして、もう一つの意味が、皆渡星七さん。選手たちはこの日、体に「★７」とマジックで書き、皆渡さんへの思いを胸に走った。「皆が星のように輝いてほしい、という意味もあります」と原監督。青学大は、今年も、箱根路で輝いている。皆渡さんとともに。（竹内 達朗）