◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

青学大が５時間１８分８秒の新記録で３年連続８度目の往路優勝を果たし、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた。首位と３分２４秒差の５位でスタートした５区（２０・８キロ）の黒田朝日（４年）が区間新記録の１時間７分１６秒と衝撃的な走りで、４人をごぼう抜きした。

＊ ＊ ＊

黒田朝日の歴史的な爆走の陰にはランナー一家総出のサポートがあった。

５区の１５・８キロ地点で給水係を務めたのは、同じ青学大駅伝チームに所属する然（ぜん、２年）だった。然は前回、１６人の登録メンバーに入ったが、今回はチーム１７〜１８番手で惜しくも登録メンバーから外れた。「僕はリクエストして然に給水係をしてもらいました。励ましてもらった」と、兄は背中を押してくれた弟に感謝した。

黒田兄弟の父、将由さん（４４）は法大１年時の２００１年箱根駅伝１区で３位と好走し、芝浦工大の徳本一善監督と「オレンジエクスプレス」を編成し、箱根路を沸かせた。妹の六花（りっか）は全国レベルの強豪、宮城・仙台育英の２年生で、昨年の全国高校総体１５００メートル１１位（日本人７位）。朝日によると、末妹の詩歌（しいか）ちゃんもまだ小学生ながら駆けっこが抜群に速いという。

この日、黒田家は然が給水係を務めるポイントで観戦した。「朝日のことはもちろんですけど、給水係の然のことを一生懸命に応援しました。来年、然が箱根駅伝を走ってくれればうれしいですね」と将由さんは柔らかな笑顔を見せた。

箱根路で活躍し、実業団の中国電力に進んだ将由さんは「子供たちに陸上を教えたことはありません。楽しんで走れば、それだけでいいんです。私も楽しんで走りましたから」と話す。

黒田朝日は、苦しそうな顔をしても軽やかに走る。長距離走という苦しい競技で、いつも、結果を残す黒田朝日の強さの理由を父に見た。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）