巨人の阿部慎之助監督（４６）が２日、１軍打撃部門の指導を担当する外国人コンビに期待を寄せた。今季の１軍はゼラス・ウィーラーコーチ（３８）と李承ヨプ（イ・スンヨプ）コーチ（４９）が打撃コーチ。異例の外国人２人体制となることについて、「本当に２人を信頼して。若い選手のために、そして良き相談者として頑張ってもらいたい」と託す考えを示した。

前韓国・斗山ベアーズ監督のスンヨプ氏は、昨年１１月の秋季キャンプで臨時コーチを務め、１６年ぶりに巨人に復帰。浅野、佐々木、中山、門脇ら若手に熱血アドバイスを送り、若手に寄り添って指導した。その姿を見た阿部監督が、２６年の打撃コーチを就任を要請し、スンヨプ氏が受諾した。

日韓通算６２６本塁打のレジェンドの教えで長打力アップも見込める。「（１軍コーチで再び）来てくれてうれしいし、現役時代から練習の虫だったので。若い選手とかにいろんなことを指導してほしい。ウィーラーもずっと指導者としてやって、すごく一生懸命やってくれるので」。若手台頭が求められる攻撃陣に新風が吹く。（片岡 優帆）