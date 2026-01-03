伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める新ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）が１月18日にスタート。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

ドラマ『50分間の恋人』は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚！ スムーズにはいかない二人の恋模様が描かれる。



そしてこの『50分間の恋人』でプロデューサーを務めるのが、ABCテレビ土曜朝の旅番組『朝だ！生です旅サラダ』のプロデューサーを務めてきた山下浩司氏だ。

©️ABCテレビ



――ドラマのプロデューサーと言うことですが、『 旅サラダ』とは何が違いますか？

違いはありすぎて難しいです… 『旅サラダ』はすでに多くの人に知ってもらえているコンテンツですが、ドラマは毎回知名度ゼロから立ち上げるので、まずは知ってもらうというのが大事。そのために色んなことを頑張っています。



――『50分間の恋人』ではお弁当や食事シーンなど、美味しそうな料理がたくさん出てきますね。

毎回必ず１つはお弁当が出てきますし、料理は見所の一つです。調理シーンもこだわっています。

ヒロインの菜帆は、母親の影響で料理やお昼のお弁当をしっかり作るし、お昼休みの時間を大切にしています。また独り暮らしの家では仕事に没頭しているけど 可愛い小物に囲まれているなど、仕事に一生懸命でありながら、日々の生活を丁寧に送っている女性です。そんな菜帆が作る料理なので見栄えや味にもこだわっています。撮影現場では俳優さんはもちろん、スタッフもお弁当に入りきらなかったおかずを楽しみにしていました（笑）。 深夜の飯テロドラマになれれば嬉しいです。

©ABCテレビ

――『旅サラダ』でお馴染みの大仁田アナも女優さんとしてデビューですね！

まだ１話の本打ち（※）をしている頃、監督や他のプロデューサーと雑談をしていると私が担当している「旅サラダ」の話になり、たまたま大仁田アナの話になりました。するとなぜか翌週にはキャスティング候補の中に大仁田アナの名前が入っていまして（笑）。 大仁田アナが日本酒ソムリエの資格を持っているので役名も大酒にしてくださり、皆さんの愛情を感じました。

大仁田アナは新人の頃からのお付き合いですが、とにかく真面目で新たな挑戦を快く引き受けてくれる方です。そんな大仁田アナにドラマをやらせたら、面白いかも…と僕も思いました。芝居の経験はゼロなので皆さんにご迷惑をおかけすることを承知でキャスティングしたのですが、周りに支えてもらいながら大仁田アナは想像以上に頑張ってくれました。

©️ABCテレビ

――最後に、山下プロデューサーおすすめのポイントは？

ラブコメディだから通常だとあり得ない展開や芝居もあるのですが、主演の２人がナチュラルさというものにこだわってくださったおかげで、なぜかどこかにいるんじゃないかと思えるようなキャラクターになりました。

ひょっとしたら自分の日常にもこんなことが起きるかも？と妄想しながら観ていただける作品になっていると思います。

そして晴流と菜帆の恋路に立ち塞がる存在を演じる木村多江さんと高橋光臣さんのお芝居はとにかく必見！全力でコメディしていただいています！



（※）主に映画やドラマなどの映像作品で、脚本家とプロデューサーが脚本の内容について話し合い、修正点を詰めていく打ち合わせのこと

©️ABCテレビ



■第１話あらすじ

辛島菜帆（松本穂香）は、ゲームソフト制作会社「ダブルスターズ」に勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。

その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったＴシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！？ 呆気に取られる菜帆に、晴流は“弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい”という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。

――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？

©️ABCテレビ

新ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて2026年1月18日スタート 毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。