阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２日、山口県防府市の母校・高川学園で自主トレを公開。１年目の今年は午（うま）年にちなんで、シーズン完走を目標に掲げた。新人での全試合出場となれば、２リーグ制以降、球団史上初の快挙。期待のルーキーは結果はもちろん、体も強化しながらシーズンを駆け抜ける。

きれいな青空が広がったが、時折吹く風はすさまじく冷たかった。どこからか飛んできた雪も舞うグラウンドで、立石は約２時間の新年初練習を行った。

「中高６年間、頑張ってきた母校のグラウンドで、練習できるのはありがたいです。楽しくすがすがしくできました」

忙しい年末年始で、地元山口に帰ってきたのは、年が明けた１日。つかの間の息抜きになっているが、視線は先を見ていた。「無理やりでも練習できる環境に身を置くというか、自分だけだと甘えちゃうので、積極的に練習に参加するようにしてます」と野球漬けの日々を送っている。

年末は大学時代から通っていたトレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ」の合同自主トレに参加。沖縄でチームの先輩になる森下、昨年のパ・リーグ新人王のロッテ・西川らと約１週間、寝食を共にしながら野球と向き合った。「すごい勉強になりました」と充実の時間を過ごしていた。

合同自主トレでは、実績のある打者たちから打撃を学んだのはもちろん、自身の体についても見つめ直した。「スプリント（ランニングメニュー）にも細かく時間を使ってできた。体が一番大事なので、生きてくると思います」。中学時代から腰痛に苦しみ、大学４年時には足首を痛めた経験がある。プロの世界で戦っていく体作りに重点を置いている。

再三口にしている「二桁本塁打」到達のためにも「とにかくケガなく１年間完走できるように頑張りたい」と力を込める。阪神では新人年に全試合出場した選手がゼロ。近年では近本が、１試合だけ欠場した１９年の１４２試合が最多となる。佐藤輝や森下も１年目から全試合出場は成し遂げられておらず、ケガなく完走できれば偉業達成も近づくというものだ。

藤川監督はすでに２月の春季キャンプで、立石の宜野座組（１軍）スタートを明言している。「大卒で余裕をこいてる時間はない。藤川監督が１軍スタートにしてくれたことに感謝ですし、そのチャンスをつかみたい」と気合十分だ。

「今年次第で自分の野球人生を良くも悪くも変える１年だと思う。いい結果を残せれば、すごくポジティブに考えられると思うので、勝負だなと思ってます」

期待もプレッシャーもかかるルーキーイヤー。今年の干支（えと）である馬のように全力で走り切り、大きくなって来年も地元へ帰ってくる。

◆新人選手の全試合出場 ２リーグ制以降、阪神ではゼロ。近年では近本が２０１９年に１試合だけ欠場し１４２試合の出場となっている。他球団では西武・源田が１７年、ロッテ・藤岡が１８年に達成。過去には長嶋茂雄が１９５８年に１３０試合で達成している。