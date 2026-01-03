「いかに無能か」85発の日本人エースを放出→今季不調の欧州名門を地元メディアが批判！「まだ代わりを見つけられていない」
スコットランドの名門セルティックは、在籍３年半で85ゴールを挙げたエースの古橋亨梧（現バーミンガム）を昨冬に放出した。
昨シーズンは、ウイングが主戦場の前田大然がCFで起用され、ゴールを量産してカバーしたものの、今季は移籍騒動やチームの不調もあって得点力が低下。そのほかのストライカー陣も結果を出せず、古橋の穴が再びクローズアップされている。
セルティックの専門メディア『The Celtic Star』は１月２日、「キョウゴの売却からほぼ１年が経たったが、まだ彼の代わりが見つかっていない。これは、クラブの選手獲得における無能さを改めて証明するものだ」と、フロント陣を糾弾した。
「ほぼ１年前、キョウゴが1000万ポンドの移籍金でレンヌに移籍したが、象徴だったこの日本人選手の代わりを未だに見つけられていないという事実は、選手獲得に関してクラブがいかに無能であるかを物語っている」
同メディアは、「キョウゴの件は、我々の運命を転落させるスパイラルの始まりとなり、未だに解決されていない難問となっている」と批判を続けた。
「11か月が経ち、移籍金3000万ポンド以上を費やしたが、驚くべきことに、165試合で85ゴールを記録した男の穴を未だに埋めることができていない。この問題への唯一の解決策は、夏の移籍市場が閉まった数時間後にパニック買いで迎え入れられた、怪我がちなフリーエージェントのケレチ・イヘアナチョだった」
その古橋の復帰説も取り沙汰されているが、バーミンガムで不調に喘いでいることもあり、実現性は高くなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
