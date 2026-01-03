玄関に立った警官は「殺人犯」だった？都市伝説『偽りの警察官』に遭遇した女の反応が斜め上【作者に聞く】
【漫画を読む】一人の警察官が見回りにやって来るが…!?
子どものころから漫画を描くことが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトにて『都市伝説に求める女』を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回はゾッとするような都市伝説を紹介するとともに、著者に最近気になる都市伝説についても聞いた。
■「偽りの警察官」が聞き込みに！待ち受ける予想外の展開とは
漫画では、この有名な都市伝説をベースにした緊迫の場面が描かれる。 インターホンが鳴り、一人の警察官が女性宅を訪ねてくる。「近くで殺人事件があったのですが…」と聞き込みを行う男に対し、女性は犯人の特徴をスラスラと言い当てていく。その特徴は、目の前に立つ警察官そのものだった。
正体がバレていると悟った男(殺人犯)は、焦ってその場を立ち去ろうとする。しかし、恐怖におののくはずの女性の様子がおかしい。 彼女はダラダラとヨダレを垂らしながら、「あとは、お茶でも飲みながら…ね？」と、あえて殺人鬼を自宅へ招き入れようとするのだ。 そう、彼女こそが都市伝説に異常な執着を抱く「都市伝説に求める女」。すべてを見透かされ、逆に獲物としてロックオンされた殺人犯は、ただ震えることしかできなかった…という衝撃のエピソードである。
■作者が最近気になる都市伝説は「富士の樹海」
昔から都市伝説が大好きだという藤やすふみさん。最近気になっている都市伝説について尋ねると、「『富士の樹海』にまつわる都市伝説ですね」と教えてくれた。
そして、「その都市伝説が気になっていたので調べてみたのですが、知っていた話とずいぶん違いました。安心してください、コンパスは狂わずに使えるらしいですよ！」と話してくれた。
『都市伝説に求める女』はホラー漫画のようだが、ユーモアも溢れていて続きが気になってしまう。どれも短編漫画で読みやすいので、興味があればぜひ読んでみてください。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
