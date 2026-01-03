◇ラグビー大学選手権準決勝 京産大19―37明大（2026年1月2日 東京・MUFG国立）

5大会連続で4強入りした関西リーグ2位の京産大は、関東対抗戦1位の明大に19―37で敗れ、初の決勝進出を逃した。準決勝での敗退は12度目となった。

1年時から活躍してきたNo・8シオネ・ポルテレ（4年＝目黒学院）も試合後に悔し涙を流した。劣勢の中、後半28分には猛烈な突進から反撃のトライ。ビッグゲインを何度も見せるなど奮闘したが、及ばなかった。

昨年度の準決勝・早大戦は直前に左太腿裏肉離れを発症。強行先発したが、決勝への扉を開くことはできなかった。悔しさを抱えながらトンガに帰国。「京産大が日本一になるためにはどうすればいいのか」――。思いを巡らせていた時、尊敬する父・テビタさんから言葉をかけられた。「おまえがひたむきに頑張らないとチームは前に進まない」。その言葉で吹っ切れた。

食事制限や体のケアに時間を掛けるなど、大学生としてのラストシーズンに懸けてきた。京産大の歴史を変えることはできなかったが、ノーサイドの笛が鳴るまで必死に戦い抜いた。

「負けてしまったけど、4年間、ここまで来られて良かった。後輩たちがまた来年、頑張ってくれる。OBとして応援したい」

卒業後はリーグワン神戸に加入する予定。目標とする「日本代表」を目指して挑戦を続ける。