Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ö¹ñ³°°Ü½»¡×¤âÁªÂò»è¤«¡¡Ê¡±ÊÁÔ»Ö´ÆÆÄ¤È¤ÎàÅÅ·âº§á¤Ç¹â¤Þ¤ë³¤³°ËÜ³Ê¿Ê½Ð¤Îµ¤±¿
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê£³£¸¡Ë¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬¡¦¤¿¤±¤·¡á£´£³¡Ë»á¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°ËÜ³Ê¿Ê½Ð¤â²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï£±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊ¡±Ê»á¤È¤ÎàÅÅ·â·ëº§á¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤À¤¬¡¢Ê¡±Ê»á¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡£²£°£°£³Ç¯¤ËÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤ËÅÏÊÆ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÂç³Ø¤Ç±ÇÁüÀ©ºî¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«°ÜÌ±¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇò¤¤·ì¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Ë¤ÇÄ¹ÊÔºîÉÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ç²èº×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤â¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿£±£¸ÉôÌç¤òÀ©¤·¤¿ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ½ºî¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×Âè£·ÏÃ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÄ¹ß·¤â¤«¤Í¤Æ³¤³°ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡££±£³Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂæÏÑ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡×¡¢Íâ£±£´Ç¯¤ÎÃæ¹ñ±Ç²è¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ã£ò£ï£ó£ó£é£î£ç¡¡¥¶¡¦¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¡££²£´Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÀµ»°³Ñ´Ø·¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢³¤³°¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£³¤³°¤Ç¿·¤·¤¤¿Í¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï£´£°ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¡Ø³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È°Ü½»´êË¾¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ì¤â´®Ç½¤Ç¡¢À¤³¦¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ëÉ×¤ÎÊ¡±Ê´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤ªÁê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡±Ê´ÆÆÄºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê³¤³°¿Ê½Ð¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê±Ç²èÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡Ê¡±Ê»á¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Å»öÌÌ¤Ç¤â¹¥±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÄ¹ß·¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ï¥Ú¥é¥Ú¥é¡£±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê½÷Í¥Ãç´Ö¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¸ì³ØÎÏ¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ³¤³°ºîÉÊ¤Î½Ð±é¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢Ê¡±Ê´ÆÆÄ¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£