今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロ右腕・菰田陽生（こもだ・はるき＝2年）が、故郷の千葉県御宿町の砂浜で元日に始動。「生まれ育った場所で練習できてうれしいです」と笑った。

1メートル94、101キロの肉体に成長した17歳は「父とサーフィンをしたこともあります」と回想。たこ揚げで正月休みを満喫する家族連れもいる中、短距離ダッシュや腕立て伏せで汗を流した。

昨年は投打の二刀流選手として春夏連続で甲子園出場。国道沿いに応援の横断幕が飾られるなど地元期待の星は「小さい町からプロ野球選手が出たらうれしいと思う。ドラフト1位でプロ野球選手になりたい」と決意を新たにした。

26年のテーマに「勝」を掲げ「山梨、甲子園、日本代表、ドラフトの全てで勝つ意味を込めている」と力説。出場が確実視されている3月の選抜では「去年の大会で健大高崎の石垣さん（現ロッテ）が出した155キロを超えたい」と、球場表示では甲子園史上最速となる156キロ計測に照準を合わせた。

5日に始まるチームの全体練習に向け、軽い足取りが状態の良さを表している。日米球団が熱視線を送る26年ドラフトの目玉が、地元で上々のスタートを切った。（柳内 遼平）