米国の首都ワシントンにある大統領官邸ホワイトハウスが昨秋以降、無残な姿を晒（さら）している。

トランプ大統領発案の豪華な宴会場を新設するため、歴史あるイーストウィング（東棟）が丸ごと取り壊され、がれきと化した。工事差し止めを求める声は無視された。

■米国をつなぎとめよ

米国が重んじてきた価値観やルールを自ら壊し、異論は力で押さえ込む。ホワイトハウスの変貌（へんぼう）ぶりは、解体の危機に瀕（ひん）している世界秩序を映すかのようだ。

第２次政権発足から１年間で、トランプ氏は「米国第一主義」を加速させた。昨年末に発表した国家安全保障戦略で、米国が世界秩序を支えてきた時代の終焉（しゅうえん）を宣言し、米国の利益が脅かされる場合のみ他国に関わると明記した。

トランプ氏は「他国も自国第一でいけばよい」という。だが、それではロシアや中国など強権的な軍事大国を利することになり、世界や米国自身の長期的利益を損なうことを認識すべきである。

特に、間もなく４年となるロシアのウクライナ侵略を巡り、トランプ氏がロシア寄りの和平案をまとめようとしていることには、強い懸念を禁じ得ない。

ロシアは２０１４年に占領したクリミアと、ウクライナの東・南部４州すべての割譲を求める立場を変えていない。それに道を開くような和平案は、侵略を始めたロシアに戦果を与えるに等しい。

トランプ氏は功を焦っているのではないか。１１月の米中間選挙で与党・共和党が苦戦し、連邦上下両院での多数を失えば、政権の求心力低下は免れないからだ。

だが、ひとたび「やった者勝ち」を認めれば、国家主権の尊重という国際社会の根本原則は崩れ、取り返しのつかない禍根を残す。

ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ全土占領など領土拡大への野心を隠さない。欧州以外でも、他国の領土を奪おうとする強国の出現を助長する恐れもある。

主権侵害につながる大国間取引を阻止するために、日本や欧州諸国は協調して対抗すべきだ。同時に、トランプ氏が仲介を放棄せず、建設的な役割を果たすよう働きかけを続けねばならない。

■「Ｇ２」の取引は危うい

パレスチナ自治区ガザで２年にわたり戦闘を続けたイスラエルとイスラム主義組織ハマスが昨年１０月、停戦で合意したのは、トランプ氏の圧力が奏功した。しかし、停戦後の今もイスラエルは攻撃を続け、人道危機も深刻だ。

インド太平洋を巡る米中２大国の動向にも警戒が欠かせない。

台湾有事を巡る高市首相の国会答弁以降、対立を深める日中とは対照的に、米中は緊張緩和の局面にある。昨年１０月の米中首脳会談で貿易戦争の一時休戦で合意し、トランプ氏と習近平国家主席が年内に相互訪問するという。

トランプ氏は、中国との関係を「Ｇ２」とも呼ぶ。米中が勢力圏を分け合う発想は危うい。一方、先の国家安保戦略ではインド太平洋地域を「経済的・地政学的な戦場」と位置づけ、同盟国と共に台湾を防衛する意思を示した。

トランプ氏は場当たり的な外交を続けるだろう。他方、高関税政策などを巡っては、ホワイトハウス内にも批判や異論があったと、大統領首席補佐官がメディアに明らかにしている。

■核不拡散体制堅持を

米国が元の姿に戻ることは期待できないにせよ、この地域の安定が米国の利益になると思わせることが重要だ。同盟国の日本は、自国の防衛力強化を含め、米国との連携を深化させる必要がある。

戦火がやまない上に、冷戦終結で遠のいていたはずの核の脅威が再び高まり、世界に新たな緊張をもたらしている。米露が配備する核弾頭数の上限を定めた「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」は、２月に期限切れを迎える。

２大核保有国の米露が延長で合意できずに条約が失効すれば、軍拡競争が復活しかねない。条約に縛られぬ中国は核弾頭を増強し、北朝鮮も核開発を進めている。

日本の安全を守るには、米国の「核の傘」に頼らざるを得ない。同時に、日本は唯一の被爆国として、核兵器のない世界の実現を訴えていくのが責務である。核不拡散体制の維持と抑止力強化の両立を目指すべきだ。

４月には１９１か国・地域が締結する核拡散防止条約（ＮＰＴ）の再検討会議が米国で開かれる。４年前には当時の岸田首相が日本の首相として初めて出席した。高市首相も自ら会議に臨み、強いメッセージを発してもらいたい。