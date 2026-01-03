「M-1グランプリ2025」王者の「たくろう」が2日に放送された日本テレビ「新春ウチのガヤがすみません！」（後11・39）に出演。「M-1」に続き“ビッグドリーム”をつかむ可能性を得た。

今回は「ウチのガヤがすみません！超人気企業とマッチング ガヤドリームスカウト2026」と題して放送され、総勢26組の次世代ガヤ芸人が集結した。その中に「M-1グランプリ2025」を制した、たくろうの姿があった。

「M-1」を優勝する前にオファーしていたとし、MCのフットボールアワー・後藤輝基が「一夜にして変わった?」と尋ねた。これに赤木裕は「優勝の後は1日中、東京中を…2周しましたよ。テレビ局」と世界が変わったとした。

ガヤ芸人たちのアイデアと才能を求めて「ドン・キホーテ」「ゼクシィ」「くら寿司」「Pizza Hut」「SHOWROOM」の有名企業5社が集まった。後藤は「ドン・キホーテさん、採用されたらロイヤリティーとかどういう感じになってるんですか?」と尋ねると、担当者は「今日はガチで来てる」とし「決裁権、ちゃんと私持ってます」と本気度を示した。

その「ドン・キホーテ」に対して、たくろうが提案したのは「ドラムロールペン」。この商品について、きむらバンドは「ペンにドラムロールの音が流れるようにしておいて、いろんなことが楽しくなるんじゃないかという商品」と説明した。

また「例えば“今日学校どうだったの?”とか、子供が答えたくないなって思春期に入っても、ドラムロールの音の後に書いてもらって、バンッて出すと楽しくなる。家庭に一笑い」など、使用時のシチュエーションを伝えた。

これに担当者は「今月イチささったかもしれない。ドラムロールだけじゃなくて『勉強が楽しくなるシリーズ』で、いろんな音するペンを出したら…シリーズ化までいけちゃうんじゃ…」と高評価で、提案が全て終わった後に「採用」の札を挙げた。

そして、名刺交換する収録終わりの様子が流れ、担当者は「決裁するつもりで来たので。やります」と再度本気度を2人に伝えた。テロップでは「ドラムロールペン商品化へ向け検討開始!」とされ、たくろうは「M-1」に続く“ビッグドリーム”をつかむチャンスを得た。