¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ûà¥·¥ó¡¦»³¤Î¿Àá¹õÅÄÄ«Æü¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÁÀ¤¦°Î¶È¡ÄÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¡Ö£²»þ´Ö£³Ê¬Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ø¡½¡½¡£Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Î±ýÏ©¤¬£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬£µ»þ´Ö£±£¸Ê¬£¸ÉÃ¤Î¿·µÏ¿¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¡££±¶è¤Ç£±£¶°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â¡¢½é¤á¤Æ»³¾å¤ê¤Î£µ¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ç¾¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£·Ê¬£±£¶ÉÃ¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£à¥·¥ó¡¦»³¤Î¿Àá¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÀøºßÇ½ÎÏ¤òÌ¾¾¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¾Ú¸À¡£¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¤âÁÀ¤¨¤ëÄ¶Âç´ï¤Ç¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤â¼ÍÄø¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£´¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ï£³Ê¬£²£´ÉÃº¹¡£±ýÏ©Í¥¾¡¤Ë°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡££µ°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¡¢Á°Êý¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ´¤µî¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïà»³¤ÎÌ¾ÃµÄåá¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÁáÂç¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò£±£¹¡¦£²¥¥íÉÕ¶á¤ÇÊá¤é¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£±èÆ»¤ÎÂç´¿À¼¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤¿¹õÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÏÌµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆºÇ¸å¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²Ç¯»þ¤Ë¤Ï²Ö¤Î£²¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤ÏÆ±¶è´Ö¤Ç¶è´Ö£³°Ì¤Î²÷Áö¡£Ê¿ÃÏ¡¢»³¾å¤ê¤È¤â¤Ë°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¹õÅÄ¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¹â¤¤¡££²£°£²£µÇ¯£²·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢£²»þ´Ö£¶Ê¬£µÉÃ¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÁö¤ê¡¢¤ÏÈó¾ï¤ËÅ·À¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ£¶°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¡Ê£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£µÉÃ¡Ë¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£¹·î¡Ë¤Ç¡¢£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤¬¶á¤Å¤¯£²»þ´Ö£³Ê¬Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÁÀ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤·×²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í½é¤Î£²»þ´Ö£³Ê¬Âæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶¯²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¡£¡Ö»ýµ×·Ï¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ö¤ó¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤âÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÆüËÜµÏ¿¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö£³Ê¬Âæ¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ï¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍ¾ÍµÅÙ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½Õ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢£²£·Ê¬Âæ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï£²£¶Ê¬Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¸å¤Î¹õÅÄ¤Ï¡¢£²·î¤ÎÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö£µÊ¬£³£°ÉÃ¤òÌÜÉ¸¤ËÁö¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ»Ë¾å¡¢°ìÈÖ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤¬Ç§¤á¤ë»êÊõ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£