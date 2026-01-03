◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

青学大が５時間１８分８秒の新記録で３年連続８度目の往路優勝を果たし、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた。首位と３分２４秒差の５位でスタートした５区（２０・８キロ）の黒田朝日（４年）が区間新記録の１時間７分１６秒と衝撃的な走りで、４人をごぼう抜きした。順大の今井正人、東洋大の柏原竜二、青学大の神野大地と、これまで３人の「山の神」とも異次元の激走に「僕がシン山の神です！」と宣言。総合Ｖに最高の弾みをつけた。（晴れ、４・６度、湿度４０％、北北東の風２・７メートル＝スタート時）

ゴール地点で待つチームメートを見つけると右の人さし指を前に突き出した。芦ノ湖のゴールテープを切った瞬間、黒田朝日は伝説となった。「最後は無我夢中で記憶がない。限界を超えて走った」。主将が見せた、箱根駅伝の歴史に残る異次元の山上りだった。

衝撃の１時間７分１６秒。前回、青学大先輩の若林が記録した区間記録を１分５５秒塗り替えた。１５年に青学大の神野が約２・５キロ長い旧コースを１時間１６分１５秒で走り、現コースに換算すると１時間８分５５秒前後が「事実上の区間記録」とされていたが、その記録も更新。文句なしで「４代目・山の神」襲名となったが、原晋監督（５８）は「箱根史上最強だ。これまでの山の神と次元が異なる。シン山の神誕生です」と絶賛。続けて黒田朝も言い切った。

「もう声を大にして言いたい。僕が『シン山の神』です」

「レース前、監督と４代目ではなくてシン山の神を目指そうという話をしていた。新しいという意味もあるし、真の、という意味もある」と胸を張った。

重力に逆らうように軽やかなフォームで天下の険を上がった。小田原中継所を首位の中大と３分２４秒差の５位でスタート。２位の早大・工藤慎作（３年）とも２分１２秒差があった。城西大、国学院大、中大を捉え、残るは首位に浮上した工藤だけ。「工藤君の背中が見えた時点では何位なのか分からなかったけど、ちょっと考えて『抜いたら１位じゃん』と。優勝するしかないと思った」と残り約１・５キロで逆転。１区１６位の出遅れから青学大を首位に押し上げた。

マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）を持つ走力に加え、上り適性も抜群だ。青学大では、夏合宿の恒例として坂タイムトライアルを行う。１８キロを集団で走り、残り３キロ地点から競走。標高１３２２メートルから、標高差２１３メートルを全力疾走する。昨夏は、今年のニューイヤー駅伝で初優勝したＧＭＯインターネットグループ勢も参加。東京世界陸上男子マラソン代表の吉田祐也らにも大差をつけた。その時、原監督は「フォームが前傾していて上り坂に適している。５区を走れば、とんでもないことになる」と断言。３連続２区起用も選択肢にあったが、１〜４区を狙える選手が成長。最後まで状態を見極めた上、約１週間前に布陣を決めると、予言は的中。箱根の山に朝日が高々と昇った。

２月１日には別府大分毎日マラソンに臨み、卒業後はＧＭＯに進む。「ＮＯ１を目指し、マラソンでも世界の舞台に立てるように精進する」。箱根の山で伝説をつくった黒田朝日は、箱根の山よりはるかに高い頂を目指す。（竹内 達朗）

◆黒田 朝日（くろだ・あさひ）２００４年３月１０日、岡山市生まれ。２１歳。玉野光南高３年時に全国高校総体３０００メートル障害２位。２２年、青学大地球社会共生学部に入学。箱根駅伝は２４年大会の２区で当時の日本人歴代２位の記録で区間賞。今季は出雲６区で区間賞、全日本７区で区間賞。自己ベストは５０００メートル１３分２９秒５６、１万メートル２７分３７秒６２、ハーフマラソン１時間１分３９秒。１６６センチ、５２キロ。