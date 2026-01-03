２０２６年は午（うま）年。０２年生まれで年男となる巨人・西舘勇陽投手（２３）は、“馬”力を生かして自身初となる先発での年間フル完走を目標に掲げた。今オフは花巻東の大先輩であるエンゼルス・菊池雄星投手（３４）に弟子入りしてパワーアップも実感。力強く前へ進む馬のように、２３年のドラ１右腕がプロ３年目をブレイクの１年にすることを誓った。

今年こそ、エネルギッシュに暴れ回る。西舘の顔つきは実に生き生きとしていた。「馬力をつけて１年間投げること。本当にいい年にできるようにしたい」。狙い定めた目標は、初の開幕ローテーション入りと先発での年間フル完走。新年の誓いを立てて覚醒に向けた一年をスタートさせた。

変わるきっかけをつかみにいった。１５登板（７先発）で２勝３敗、防御率４・２２に終わった昨季終了後、尊敬する菊池に弟子入りを志願。地元・岩手で初めて合同トレーニングが実現し「雄星さんの所で練習もやらせていただいてトレーニングの大切さをすごく学べた」とメジャーレベルの練習量、思考を吸収した。先輩からも「あとは本当にフィジカル。何年かかかるかもしれないけど、やることは単純だと思うよ」と期待をかけられ、火がついた。

ブレイクへの下地を着々と固める今オフ。連日ハードな追い込みを課す中で、貴重なリフレッシュの一つになっているのが動画タイムだ。「結構、馬を見てます、牧場の。かわいいです。小屋の中で昼寝してるのとか、ひづめを削るのとか。めっちゃ好きですね」。雄星仕込みの肉体改造にも手応えを得ており、うま年の「年男」に飛躍の予感が漂う。

リーグ３位に終わった昨季は故障も経験。悔しさだけが残る一年になった。先発陣でフル稼働したのは１１勝の山崎だけで、タフさを兼ね備えたスターターが今求められている。２年ぶりＶ奪回、１４年ぶり日本一へ先発候補となる助っ人右腕も３人加入したが、負けるつもりはない。「期待もしていただいているので返せるように。１年間ローテーションで回りたい」と馬車馬のごとくフル回転する決意だ。真価を問われる２６年。ゴールまで、力強く駆け抜ける。（堀内 啓太）