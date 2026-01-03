阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２日、１年目から破竹の勢いでスター街道を駆け上がった阪神・森下やロッテ・西川らに続く活躍を誓った。山口・防府市内の母校・高川学園グラウンドで自主トレを公開。キャッチボール、トス打撃など約２時間汗を流し「タイトルなんて取れたら最高。もちろん新人王は狙えるように」と意欲を見せた。

偉大な先輩らの背中から、ルーキーイヤーで活躍する極意を学んだ。森下、西川らも通う、都内の野球トレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ」の“プレ自主トレ”に参加し、年末の約１週間沖縄に滞在。「めちゃくちゃいい時間になりました。普段関われない人たちと関われて、すごく勉強になりました」と充実した日々を過ごした。特にリーグ６位の打率２割８分１厘で、新人王を受賞した西川については「何か吸収しようという前のめりな姿勢は勉強になりました」とプロとしての心構えに刺激を受けた。

今年の目標を「２ケタ本塁打」と迷いなく色紙に書き記した。「素直に、柔軟に色々なことを吸収できたら。まずは積極的に学びに行く」と新人合同自主トレからキャンプインへ、学びの手を止めない。（藤田 芽生）

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日、山口・防府市生まれ。２２歳。高川学園３年夏の甲子園１回戦・小松大谷戦でバックスクリーン弾。創価大３年秋の明治神宮大会は１大会個人最多新記録の１０安打で準優勝。４年春は１２試合で５本塁打、１６打点の２冠でＭＶＰ。リーグ戦通算１５本塁打。３、４年時に大学日本代表。５０メートル６秒０。１８０センチ、８７キロ。右投右打。背番号９。今季の推定年俸は１６００万円。